لأول مرة منذ اندلاع الحرب

(العطا في الكدرو).. مؤشرات التحرير الكامل..!!

العطا: (نحن ما ماسكين اللجام لكن المعركة بدأت)

الكشف عن وصول أسلحة (ثنائي ورباعي) بكميات كبيرة لبورتسودان

استمرار العمليات في كل محاور القتال وتحقيق خسائر بالعدو..

الجيش سيطرته على محاور عديدة بقلب الخرطوم..

سلاح الطيران يكثف من غاراته على مواقع مهمة للميليشيا جنوب العاصمة

القوات المسلحة تقترب من تحرير المصفاة واشتباكات عنيفة بالجيلي..

تقرير_ محمد جمال قندول

لأول مرةٍ منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل من العام الماضي، يزور عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا رفقة نائب مدير جهاز المخابرات العامة الفريق محمد عباس اللبيب الحلفايا والكدرو، حيث زار العطا الخطوط الأمامية.

تواجد الجنرال في هذا المكان له أكثر من دلالة تبعث على الطمأنينة، وتمدد مساحات الثقة والتفاؤل بقرب دحر التمرد.

استمرار العمليات

وقال الفريق أول ركن ياسر العطا مخاطبًا الجنود في الخطوط الأمامية إنّ المعركة بدأت، حيث قال: (نحن ما ماسكين اللجام لكن المعركة بدأت).

وأضاف مساعد القائد العام بأنّ العمليات العسكرية تشمل كل العاصمة والجزيرة وكل الموجودين في بؤر مثل بحر أبيض، وشمال كردفان ودارفور، كاشفًا عن وصول أسلحة جديدة بقوله: (شبابنا ما بنضيعهم ساي، والليلة في بورتسودان في كميات بتاعت رباعيات كميات بتاعت ثنائيات.. كميات بتاعت دوشكات وكل أنواع الأسلحة وصلت بكميات كبيرة)، مشيرًا إلى استمرار العمليات في كل محاور القتال، وحتى صباح اليوم حققنا خسائر كبيرة جدًا في صفوف قوات العدو.

العطا تفقد منطقة الكدرو العسكرية وزار قيادة المنطقة و القوات علي طول انفتاحها وتمركزاتها .

غاراتٍ جوية

وقريبًا من العمليات العسكرية، عزز الجيش سيطرته على محاور عديدة بقلب الخرطوم، فيما كثف سلاح الطيران من غاراته مستهدفًا مواقع مهمة للميليشيا جنوب العاصمة، وكذلك في شرقها بمناطق المعمورة والستين.

ونجحت القوات المسلحة وقوات العمل الخاص والمشتركة والمستنفرين من شل حركة التمرد وعدم وصول ترابط خطوطها، وذلك منذ بداية شنها لعمليات برية تعد الأعنف منذ بدء الحرب بكل المحاور بالخرطوم والولايات.

وشهدت منطقة الجيلي اشتباكات عنيفة بين الجيش والميليشيا، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، في وقت تقترب فيه القوات المسلحة بمعاونة المستنفرين والخاصة والمشتركة من تحرير المصفاة التي تعد أحد أكبر وأهمّ المواقع التي يسيطر عليها التمرد.

وكشف مصدر عسكري للكرامة بأن القوات في الخرطوم وبحري مستمرة في تحقيق أهدافها علي ذات خط المعركة وعملت أمس (الأحد) علي إكمال تطهير المواقع التي وصلتها.

فلاش باك

وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد سجل زيارة للخطوط الأمامية أمس الأول (السبت)، وذلك بعد الانفتاح العسكري الكبير للقوات المسلحة.

وفي فجر الخميس الماضي أطلقت القوات المسلحة عمليات عسكرية واسعة بغرض تحرير العاصمة، حيث استطاعت تحرير مواقع مهمة بوسط الخرطوم، وكذلك تحرير الكدرو والحلفايا، وبسط سيطرتها على الجسور الثلاثة في تحرك كان عنصر المفاجاة فيه حاضرًا ولا زال للميليشيا.

واحتفلت ولايات السودان حتي الساعات الأولى من صباح أمس ابتهاجا بالانتصارات الكاسحة التي تحققت للقوات المسلحة، الأمر لم يقف داخل حدود الوطن وانما استمر لخارجها، حيث كان لافتًا احتفال السودانيين بمناطق كثيرة بالقاهرة.