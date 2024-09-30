الجيلي- لا للقتال على طريقة المليشيا!!

لا للقتال على طريقة المليشيا في الجيلي أو غيرها من المحاور ومهما كانت أهمية المواقع واستيراتيجتها

ان كانت كل المواقع مهمة فأرواح اخواننا اهم !

لا – للإندفاع في الهجوم بعد أكثر من عام في الدفاع والإعداد!

نعم كان الغدر كبيرا والخيانة عظيمة والانتهاكات جسيمة والاحساس بالقصاص عظيم ولكن –

لا- للإندفاع ونعم للتحرك المصحوب بالحذر فالمليشيا ليس لديها شيء تخسره ولا عزيز تفقده!!

بالضرورة أن مليشيا الدعم كانت تدرك أن ساعة المواجهة الكبرى قادمة لا محالة وأنها لن تستمر طويلا في المواقع التي احتلتها وبالضرورة أنها أعدت للمواجهة القائمة اليوم عدتها من القناصة والألغام والكمائن والمطلوب التعامل مع هذا الواقع بتقدير كبير!

كسبنا معركة الدفاع رغم أن كل العوامل كانت ضدنا داخليا وخارجيا وقضت قواتنا وهي في مواقع الدفاع على القوة الصلبة للمليشيا وقتلت قادتها واعدمت عدة نسخ منها

والمطلوب اليوم المحافظة على ما كسبناه في الدفاع مع إضافة كسب جديد له بالهجوم!

لا شيء يدعو للعجلة أو يتطلب السرعة والأهم من تحرير المواقع كلها المحافظة على أرواح اخواننا حتى يقضوا على المليشيا كلها !!

بكري المدنى