احذر.. سرعة ضربات القلب علامة على نقص هذا الفيتامين بالجسم

يحتاج جسمنا إلى فيتامين ب 12 للحفاظ على صحة الأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء ووظائف المخ السليمة.

عندما يفتقر الجسم إلى ما يكفي من فيتامين ب 12، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلات صحية مختلفة، وغالبًا ما تتزايد الأعراض تدريجيًا، ما يجعل من الصعب تحديد النقص.

فيما يلي 5 علامات تحذيرية قد تشير إلى أن الجسم لا يحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12، بحسب timesofindia.

معدل ضربات القلب سريع أو غير منتظم

معدل ضربات القلب السريع أو غير المنتظم مؤشرًا غير متوقع آخر لنقص فيتامين ب 12.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى انخفاض إمداد الأكسجين في الدم، هذا يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الأكسجين لأنه يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء.

يمكن أن يؤدي هذا إلى معدل ضربات قلب أسرع أو الشعور بخفقان القلب.

إذا لاحظت تسارع ضربات قلبك بشكل غير متوقع، فمن الحكمة التحقق مما إذا كان نقص فيتامين ب 12 قد يكون السبب.

أحاسيس غريبة في اليدين والقدمين

ربما يحتاج الشخص إلى المزيد من فيتامين ب 12 إذا كان يشعر بمشاعر غريبة في يديه وقدميه، مثل الوخز أو الخدر.

يحدث هذا نتيجة لوظيفة فيتامين ب 12 الحاسمة في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية.

يمكن أن تنتج هذه الأحاسيس الغريبة عن عدم عمل الأعصاب بشكل صحيح بسبب نقصها.

يمكن أن يتطور هذا إلى إصابة عصبية أكثر خطورة إذا لم يتم علاجها، لذلك، انتبه لهذه المشاعر غير العادية لأنها قد تكون طريقة جسمك لتحذيرك من مشكلة أكثر خطورة.

– بشرة شاحبة أو صفراء

غالبًا ما يكون لون البشرة الصحي علامة على التغذية الجيدة، ولكن البشرة الشاحبة أو الصفراء قد تشير إلى نقص فيتامين ب 12.

يجد جسمك صعوبة في تكوين ما يكفي من خلايا الدم الحمراء عندما لا يحتوي على ما يكفي من فيتامين ب 12. قد ينتج عن هذا فقر الدم، ما يجعلك شاحبًا.

يمكن أن يحدث اليرقان، وهي حالة تمنح البشرة لونًا مصفرًا باهتًا، في بعض الأحيان. يحدث هذا بسبب انهيار خلايا الدم الحمراء، وهي مشكلة شائعة مع نقص فيتامين ب 12 الشديد.

تقرحات الفم المتكررة

تعد قرح الفم المتكررة دليلاً آخر على أن جسمك قد يعاني من نقص فيتامين ب 12.

يمكن أن تظهر هذه القروح المؤلمة على اللثة أو داخل الخدين.

يمكن أن يتداخل نقص فيتامين ب 12 مع عمليات الشفاء الطبيعية ويزيد من تكرار قرح الفم، وذلك لأن فيتامين ب 12 ضروري للحفاظ على تكوين الخلايا الصحية.

تشعر بالبرد أكثر من الآخرين

هل تشعر بالبرد بشكل متكرر حتى عندما يكون الجميع مرتاحين؟ قد يكون نقص فيتامين ب 12 هو السبب في ذلك.

يمكن أن ينتج فقر الدم عن نقص فيتامين ب 12، ما يقلل من كمية الأكسجين التي يحملها دمك إلى خلاياك وأعضائك، قد يشعر جسمك بالبرودة أكثر من المعتاد نتيجة لهذا الانخفاض في مستويات الأكسجين.

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