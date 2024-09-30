رأي ومقالات
النجاح الوحيد في حياتها هو استفزاز الشعب بحفنة من دولارات آل دقلو
استغرب من بعض السودانيين، تداولهم لكتابات واحدة من التُخخ بل يرسلوا لي سكرين شوتات في الخاص!. هذه التُخة، فشلت كسياسية وكامرأة وكإنسانة والنجاح الوحيد في حياتها هو استفزاز الشعب بحفنة من دولارات آل دقلو. مثل هؤلاء وجودهم في حياتكم ينتهي بضغطة زر. Don`t feed the trolls.
البعشوم
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