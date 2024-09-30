شاهد بالفيديو.. ناشطة سودانية تتحدث عن واقعة خلع سيدة “دعامية” لملابسها الداخلية ووضعها في متحرك للدعم السريع ورفض ارتدائها من جديد حتى يسيطر “الدعامة” على الفاشر

تحدثت ناشط سودانية عبر منصتها على تطبيق “تيك توك” الشهير عن الواقعة التي أثارت سخرية المتابعين في الأيام الماضية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخرت الناشطة وضيفها من تصرف سيدة تنتمي لقوات الدعم السريع بالسودان.

وكانت السيدة “الدعامية”, قد خلعت ملابسها الداخلية عند مقابلتها لمتحرك للدعم السريع ماوجه نحو مدينة الفاشر, وفقاً لما ذكر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن السيدة علقت ملابسها الداخلية داخل المتحرك ورفضت ارتدائها مشترطة ارتدائها بسقوط مدينة الفاشر في قبضة الدعم السريع وسط سخرية الناشطة التي وصفت تصرفها بالغريب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين