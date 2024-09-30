استشهاد رئيس نادي الأمل عطبرة إثر اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع على حدود مصفاة الجيلي

نعى الرياضيون بالسودان, رئيس مجلس إدارة نادي الأمل عطبرة العميد أمن عبدالعزيز محمد ابراهيم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العميد عبد العزيز, لبىّ نداء ربه شهيداً في معارك يوم السبت الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ووفقاً لما ذكرت صفحات رياضية سودانية فإن رئيس نادي الأمل عطبرة استشهد خلال اقتحام الجيش لطريق مصفاة الجيلي, بالخرطوم بحري.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين