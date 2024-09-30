بالفيديو.. شاهد فرحة السودانيين بحي فيصل بالقاهرة بعد انتصارات الجيش الأخيرة وتحريره لعدد كبير من أحياء العاصمة الخرطوم وإحدى الحاضرات تهتف: (ما تدفعوا إيجار الشهر الجاي نحنا راجعين)

شهد يوم السبت الماضي احتفالات كبيرة للسودانيين بحي فيصل بمحافظة الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن احتفالات السودانية بمناطق “كعابيش”, و “الطوابق”, بفيصل جاءت بعد الانتصارات الكبيرة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

واحتفل السودانيين, والسودانيات, بشكل هستيري وهتفوا مرددين النشيد الوطني السوداني (نحن جند الله جند الوطن).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لما أورده المتابعون فقد خطفت سيدة سودانية وسط المحتفلين ضحكات الحاضرين بهتافها: (ما تدفعوا إيجار الشهر الجاي نحنا راجعين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين