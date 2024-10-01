التحقيق في وفاة طالبة إثر سقوطها من أعلى دار مغتربات بإحدى المدن الجامعية بالإسكندرية

تجري نيابة محرم بك في الإسكندرية تحقيقات موسعة حول حادث مصرع طالبة بعد سقوطها من أعلى مبنى دار المغتربات التابعة لجامعة الإسكندرية.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الطالبة لتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث واستدعاء المسؤولين عن الدار للتحقيق.

كان اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة عن سقوط فتاة من أعلى دار المغتربات التابعة لجامعة الإسكندرية.

على الفور، توجهت قوة من الشرطة برفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة فتاة في العشرينات من العمر، ترتدي ملابسها الكاملة، ملقاة على الأرض، وتبين أنها مصابة بكسور في الجمجمة وكافة أنحاء الجسم.

وأوضحت التحريات الأولية أن الفتاة تدعى سهيلة نصر، 23 عامًا، طالبة بالسنة الخامسة في كلية الطب، وهي من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. كما أظهرت التحريات أن الطالبة لم تكن من نزلاء الدار هذا العام، إذ كانت قد أقامت فيها قبل عامين، لكنها كانت تتردد عليها بين الحين والآخر. الشهود أفادوا بأنهم فوجئوا بسقوطها، فيما أشارت التحريات إلى أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بعد رسوبها في بعض المواد الدراسية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وعلى صعيد متصل، خيمت حالة من الحزن على أسرة الطالبة التي كانت في الفرقة الخامسة من كلية الطب، التي كانت على وشك الانتهاء من الكلية التي ألتحقت بها بعد تفوقها في الثانوية العامة وحصولها على مجموع أهلها لدخول الكلية، التي وصلت فيها إلى الفرقة الخامسة.

وطالبت الأسرة جهات التحقيق بكشف ملابسات الحادث.

المصري اليوم