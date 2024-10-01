أول عملية تركيب مفصل صناعي بتقنية الروبوت بمدينة الملك سلمان الطبية – صور

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة العظام والمفاصل الصناعية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة من إجراء عملية ناجحة لتركيب مفصل صناعي للركبة باستخدام تقنية الروبوت المساعدة لسيدة سعودية في السبعينيات من عمرها. وتعد هذه أول عملية جراحية يتم تنفيذها بتقنية الروبوت في مستشفيات التجمع الصحي.

وأوضح التجمع الصحي أن الفريق الطبي قرر إجراء العملية بعد استكمال الفحوصات الطبية اللازمة، وتكللت العملية بالنجاح، حيث تحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة بعد إتمام برنامجها العلاجي. وأشار التجمع إلى أن استخدام الأنظمة الروبوتية في جراحة استبدال المفاصل يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال جراحة العظام، حيث يسهم في تحسين دقة محاذاة العظام ووضع الزرعات، مما ينعكس إيجابيًا على نتائج الجراحة ويسرع من تعافي المرضى.

وأضاف التجمع أن نظام الروبوت يساعد الجراحين على تحقيق تناسق مثالي ومحاذاة دقيقة، ما يقلل من مخاطر المضاعفات، ويحسن وظيفة المفاصل، كما يساعد على تقليل الألم بعد الجراحة، وتسهيل عملية التأهيل، وزيادة احتمالية تحقيق نتائج ناجحة على المدى الطويل.

جريدة المدينة