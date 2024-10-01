قضية ابعاد الدفعة 26 من كلية الطب من دولة رواندا

درس الدفعة 26 ..

لابد من الوقوف على قضية ابعاد الدفعة 26 من كلية الطب جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا من دولة رواندا ، فهذا الأمر ينعكس على جوانب كثيرة عملية وتعليمية..

ودون ترتيب ، يمكن الاشارة للآتى:

أولا : هؤلاء سيتخرجون ، وسيتقدمون بالغد للمجالس الطبية ، وسيصبحون اطباء ، فكيف يمكن الاطمئنان لهم ، من حيث الالتزام والحس بالمسؤولية تجاه المرضي ، التطبيب قضية انسانية وحساسة ، تتطلب قدرا من الإلتزام الرفيع ، ولذلك وضعوا لها قسما دون بقية المهن ، هذا أمر من اخذه فى الاعتبار ، وضرورة مراعاته كجزء من العملية التربوية..

وثانيا : هذا (التصرف الجماعي) ، غالب الدفعة إن لم يكن كلهم انخرطوا فى هذه الحالة ، لم يكن من بينهم (عاقل) خاصة أن بعض التفاصيل اشارت إلى أنهم تم انذارهم فى المرة الاولي ، ومع ذلك اصروا على فعلهم هذا ، وتحدث معهم مسؤولين من الجامعة والكلية ومع ذلك لم يراعوا تلك الرجاءات..

وثالثا: فإن تناول هذه القضية سيضر بسمعة العملية التعليمية فى السودان ، وفى قضية منح ميزات لجامعات فى بلدان اخري..

ورابعا: فإن هذا التصرف سيضر بقية الطلاب والجامعة كلها ، وهى فى بلد آخر وتحملت ظروف الانتقال مراعاة منها لظروف الطلاب ، ولإستمرار العملية التعليمية..

ومع ذلك ، فاننا نرى ضرورة معالجة هذه القضية من خلال نظرة مجتمعية ، فهم فى نهاية الأمر أكملوا مقرراتهم الأكاديمية ، وان أخطأوا فى تقديراتهم ، ومن خلفهم أمهات وآباء ، واعتقد أن ما حدث درس كاف لإثارة إنتباههم وايقاظ الوعى فى اذهانهم..

ابراهيم الصديق على

30 سبتمبر 2024م