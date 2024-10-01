تزايدت وتيرة هروب المليشيات من الجزيرة عقب توالي إنهيار التمرد في ولاية الخرطوم
• في ولاية الجزيرة تسارع مليشيا التمرد الخُطي لمغادرة مدن الولاية وقراها المختلفة .. وتزايدت وتيرة هروب المليشيات من الولاية عقب توالي إنهيار التمرد في ولاية الخرطوم .. في قري الجزيرة تقوم المليشيا هذه الأيام بتجنيد أبناء قري الولاية لتجهيز ما أسمته بالقوات البديلة لتحل محل أفراد المليشيات الذيين يحرسون المدن والقري التي تحتلها الآن عصابات التمرد السريع ..
• المليشيا في ولاية الجزيرة أجبرت سكان أكثر من 150 قرية علي دفع 5 مليون جنيه من كل قرية لتجهيز القوات المذكورة علماً بأن جمع المبالغ يتم بطريقة عشوائية تذهب حصيلتها لرؤوس إرتكازات التمرد بمداخل ومخارج القري المذكورة ..
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة