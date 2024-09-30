موقع أمريكي: مقتل أربعة جنود إماراتيين غربي السودان في منطقة يسيطر عليها المتمردين

#البرهان ردا على سؤال موقع باس بلو PassBlue #الامريكي الإخباري المستقل والمقرب من #الأمم #المتحدة حول ما إذا كانت #الولايات المتحدة تضغط على #الإمارات العربية المتحدة بما يكفي لوقف نقل الأسل*حة إلى #قوات الد_عم الس-ريع :

▪️لقد وعدوني ان يفعلوا ذلك.

▪️باس بلو PassBlue قال انه ووفقًا #لوثائق سرية اطلع عليها في يونيو فان قوات الد_عم الس-ريع استخدمت أسل*حة ومعدات اتصالات ومركبات مدرعة ومعلومات استخباراتية قدمتها لها الإمارات العربية المتحدة في قتالها ضد #القوات_المسلحة_السودانية.

▪️الموقع #الامريكي اضاف ان #غارة جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على مطار #نيالا الذي تسيطر عليه قوات الدع_م السريع في جنوب #غرب السودان يوم الثلاثاء ادت إلى مق*تل #أربعة جنود #إماراتيين على الرغم من نفي دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لقوات الد_عم الس-ريع.

▪️الموقع اضاف ان #ألكسندرا ساسا جوريسيك #المتحدثة باسم #الاتحاد الدولي لجمعيات #الصليب_الأحمر #والهلال_الأحمر اخبرته هذا الأسبوع أن الهلال الأحمر #الإماراتي يعمل بشكل مستقل عن الهلال الأحمر #التشادي في تشاد منتهكًا ممارسات الاتحاد واضافت جوريسيك إن الاتحاد أرسل #بعثتين لتقصي الحقائق للتحقيق في عمليات الهلال الأحمر الإماراتي لكنها لم تتلق “أي إجابات” من المنظمة.

#السودان #الامارات #تشاد #الهلال_الاحمر_الاماراتي

طلال مدثر

