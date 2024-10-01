رأي ومقالات
زعيم المليشيا “حميدتي” وبمجرد إصابته في الأيام الأولى للحرب تم نقله إلى سفارة دولة الإمارات
معلومة للرأي العام :
أفادني مصدر من داخل المليشيا (من أقارب حميدتي) وعلى خلفية البيان الإماراتي الذي يتهم الجيش السوداني بقصف مقر سفيرها (منزل الشهيد جمال زمقان) بأن زعيم المليشيا وبمجرد إصابته في الأيام الأولى للحرب تم نقله إلى سفارة دولة الإمارات ومنها نقل إلى أحد المستشفيات في منطقة الطائف !!
#الإمارات_تقتل_شعبنا
H-Magid Elsuwar
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