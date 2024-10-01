قبيلة سودانية لا تلتزم بتعهداتها التجارية ولا يسدد أفرادها الديون التي عليهم

لا حياء في العلم

المطلوب تأسيس جمعية للأنثروبولوجيين السودانيين لعمل دراسات معمقة لقبائل وسكان ولايات وأقاليم السودان وتحليل الخصائص المشتركة لكل قبيلة أو مجموعة سكانية.

ينبغي معرفة القتلة والمأمونين، واللصوص والشرفاء، والحرامية والمتعففين، والنهابين والبينططوا الحيط والذين لا ينهبون ولا يتسورون، والمختلسين والموثوقين، والنشالين والمنشولين، وبتاعين المخدرات والممتنعين المجتنبين، والمهربين وقطاع الطرق والنزيهين وكل شئ بحيث يكون الناس معروفين لبعضهم البعض وما يتغشوا.

قرأت بعض الدراسات التي كتبها موظفو الإدارة الإستعمارية عن بعض القبائل السودانية وعرفت منها خصائص كثيرة طيبة وخصائص شريرة وهذه تقارير مفيدة للدولة والمجتمع.

من بين تلك الكتابات قرأت عن قبيلة لا تلتزم بتعهداتها التجارية ولا يسدد أفرادها الديون التي عليهم.. بالله شوف الخواجات ديل عرفوا البلد دي كيف في أقل من ٦٠ سنة.

#أعرف_وطنك

محمد عثمان ابراهيم