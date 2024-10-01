مقر السفير الاماراتي بالخرطوم (ذخائر وفطاير)

عندما هاجمت المليشيا والمرتزقة مقر سفير الإمارات سابقا بالخرطوم لاحتلاله تصدي لهم الشهيد جمال زمقان السوداني غير المنكور الانتماء للتيار الاسلامي صاحب العقار ومالك الدار التي استاجرت منه السفارة المنزل كمقر لإقامة السفير وقتل منهم ١٣ فرد أثناء عملية اقتحام مقر السفير أين كانت السفارة الإماراتية من العدوان.

هل أخرجت بيان. هل عزت في قتل صاحب الدار ولو من باب العلاقة بين المؤجر والمستاجر (علاقات انسانية ساي ناهيك عن الدبلوماسية). ما هو موقف السفارة من تحويل بيت السفير الي سكنة عسكرية تخزن فيها الأسلحة والذخائر وما علاقة ذلك ببيان قتلاها السابق الذي زعمت فيه ان ضباطها قتلوا أثناء نقل ذخائر ولم تحدد اين الموقع في القبل الأربعة.

د الرشيد محمد ابراهيم.