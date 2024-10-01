ارتفاع مناسيب النيل يهدد عدد من المدن والقرى بالنيل الابيض

اكد المهندس الطيب محمد الحسن المدير العام الوزير المكلف لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بولاية النيل الابيض ان ارتفاع مناسيب النيل الابيض تجاوز مناسيب العام ١٩٨٨ بزيارة ٢٠ سنتمتر مشيرا إلى ان هذه الزيادة جاءت في وقت مبكر منذ شهر سبتمبر .

وعزا الوزير في تصريح لسونا الزيادة في ارتفاع مناسيب النيل لخروج خزان جبل اولياء من سيطرة الحكومة وارتفاع مياه النيل الازرق بسبب تأثيرات سد النهضة والتي وصلت إلى ٥٠٠ مليون متر مكعب وانخفضت الي ٣٠٠ مليون متر مكعب حسب إفادة وزارة الري الاتحادية بالإضافة لزيادة المياه الواردة من بحيرة فيكتوريا وفتح خزان سنار .

وقال وزير البني التحتية إن هذا الارتفاع ادي لتأثر كثير من المدن والقرى علي شاطئ النيل الابيض والتي تقع جنوب محليه أم رمته وشمال محليه الدويم بالإضافة لتهديد النيل لمدينة الدويم وفي منطقة أم جر التي أدت فيها الفيضانات إلي انهيار ١٦٠ منزلاً انهيارا كليا ،

وأشار إلى ان حكومة الولاية تدخلت بصورة عاجلة في إرسال الفرق الهندسية لكل المناطق التي تأثرت بالفيضان وتعليه التروس لحماية المدن والقرى ، واضاف ان العمل جاري حالياً لتأمين مدينة الدويم عن طريق الجهد الشعبي والجهد الرسمي وتأمين الجسر الواقي للمدينة لتلافي الزيادة المحتملة للنيل.