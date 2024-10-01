بعد توجيهات خارجية: غرفة التحكم في (الدعم السريع) تدرس إتلاف الاسلحة والتكنولوجيا المتطورة بحوزة قواتهم في العاصمة ومدني والجزيرة، خوفا من استيلاء الجيش عليها، أو حدوث انشقاقات في صفوف المليشيا، ودخول بعض فصائلها القبلية في إتفاقيات جزئية مع الحكومة.

قرار تسليمها وتهريبها الى دارفور رفضته غرفة التحكم لاحتمالية سلبها في الطريق أو بيع القوات لها.

مكي المغربي

