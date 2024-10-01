اختلفت الاقوال عن عدد المسيرات الاستهدفت شندي فجر اليوم وتراوحت التقديرات بين 7 الى 13

اختلفت الاقوال عن عدد المسيرات الاستهدفت شندي فجر اليوم. وتراوحت التقديرات بين سبعة الى 13.

بعضنا فسر ضخامة عدد المسيرات بانو الدعامة مزنوقين وفقدوا البوصلة ووصلوا مرحلة التخبط واصبحت ردود افعالهم متوترة بدون تخطيط عسكري.

بس دا تقليل من قوة العدو Underestimation

، وغالبا نتائجه سالبة.

اطلاق عدد كبير نسبيا من الصواريخ او المسيرات دا اسلوب عسكري معروف يسمى اشباع الدفاعات الجوية Saturation

طبعا اي منظومة دفاع جوي عندها قدرة على التعامل مع الاهداف الطائرة، نفرض مثلا انها (سين صاروخ)، واي صاروخ زيادة بتكون فرص وصوله للهدف كبيرة او مؤكدة..

والاسلوب دا غالبا بيستخدم ضد الاهداف الثمينة عسكريا او اقتصاديا او معنويا.

يبقى السؤال ما/ من هو الهدف الثمين في شندي.

Ali Mirghani