رأي ومقالات
الخائن كيكل: الطيران ضربنا ب 50 برميل وما في لستك واحد بنشر عندنا
الخائن كيكل: الطيران ضربنا ب 50 برميل وما في لستك واحد بنشر عندنا. ثم أضاف: “نحن ما عردنا”.
ما عردت كيف يا أخينا؟ هي البراميل دي براميل أسفنج ولا شنو؟
كان أحسن تسكت. إنت طلعت جراي جري شديد أسرع من البراميل ومن الطيران. وإحتمال تكون نزلت من التاتشر وعردت بكرعينك.
Haliem Abbas
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