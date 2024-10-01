الوضع القانوني لأرض السفارة ليس حقا مطلقا

كان يتعين استباقيا على الحكومة السودانية إصدار وتعميم بيان يفيد أن مقار البعثات الأجنبية من سفارات ومنظمات قد تم نهبها واستباحتها من قبل الميليشيا وأنه إذا ثبت أن الميليشيا المتمردة تتخذ أيا من هذه العقارات مراكزا للتموضع والتشوين فستكون أهدافا مشروعة للجيش السوداني.

حتى لا تصير السفارة شوكة حوت ، لا تنبلع لا تفوت.

#كمال_حامد 👓