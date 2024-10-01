راشد عبد الرحيم*

*هدية لقحت*

*و المبعوث*

بعث الشعب السوداني المنتشر في السودان انحاء العالم بهدية إلي قحت و المبعوث الأمريكي توم بيرليو و هي المظاهرات التي خرجت الخميس الماضي و التي تعني ان الشعب السوداني و القوات المسلحة قد رموا وراء ظهورهم بكل حديث عن السلام و المفاوضات .

و انه بعد الكثير من الجولات و الحديث عن السلام تبين ان كل ذلك لن يحقق السلام .

لم يعد من وقت يضيع مع الذين يسعون لسلام يسلم البلاد للتمرد بشقيه العسكري حامل السلاح و المدني.

خرج الشعب السوداني كله الخميس الماضي مهللا للجيش و للسلاح الذي ينظف البلاد و يعيد لها إستقرارها .

بعد الإنتصارات الكبري خرجت الولايات المتحدة في محاولة بائسة لوقف تقدم الجيش لتحمي التمرد .

قالت وزارة الخارجية الامريكية ( المبعوث الخاص توم بريليو يبدا جولة إلي نيروبي و اديس أبابا لاستمرار الحهود الديبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان و إستعادة المسار نحو الحكم المدني الديمقراطي )

ماذا في نيروبي و اديس ابابا ليحقق السلام للسودان ؟

و ما الذي اسفرت عنه الجهود السابقة حتي يجعلونها تتواصل ؟

إن المراد بهذه التحركات هو إيقاف تحرك الجيش و ليستطيع بريليو ان يعيد الجماعات التي إتفق معها لتحقيق التحول المدني .

تحول مدني إلي اين و مع من ؟

الشعب السوداني اليوم مع الجيش و ليبقي الجيش في موقعه القيادي حتي يتحقق السلام و من بعد ذلك ليس هنالك من مكان و مشاركة في حكم و سلطة لمن خان و وقف داعما للتمرد .

امريكا ليست هي من يرسم مستقبل السودان و لا مكان لسياسي خائن في مستقبل السودان .

الحكم في السودان اليوم و غدا للجيش حتي يسحق التمرد و تستقر الأوضاع ثم من بعد لمن ساند الجيش .

الكلمة للشعب السوداني الذي خرج مساندا للقوات المسلحة .

راشد عبد الرحيم