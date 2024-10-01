راشد عبد الرحيم: هدية لقحت
راشد عبد الرحيم*
*هدية لقحت*
*و المبعوث*
بعث الشعب السوداني المنتشر في السودان انحاء العالم بهدية إلي قحت و المبعوث الأمريكي توم بيرليو و هي المظاهرات التي خرجت الخميس الماضي و التي تعني ان الشعب السوداني و القوات المسلحة قد رموا وراء ظهورهم بكل حديث عن السلام و المفاوضات .
و انه بعد الكثير من الجولات و الحديث عن السلام تبين ان كل ذلك لن يحقق السلام .
لم يعد من وقت يضيع مع الذين يسعون لسلام يسلم البلاد للتمرد بشقيه العسكري حامل السلاح و المدني.
خرج الشعب السوداني كله الخميس الماضي مهللا للجيش و للسلاح الذي ينظف البلاد و يعيد لها إستقرارها .
بعد الإنتصارات الكبري خرجت الولايات المتحدة في محاولة بائسة لوقف تقدم الجيش لتحمي التمرد .
قالت وزارة الخارجية الامريكية ( المبعوث الخاص توم بريليو يبدا جولة إلي نيروبي و اديس أبابا لاستمرار الحهود الديبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان و إستعادة المسار نحو الحكم المدني الديمقراطي )
ماذا في نيروبي و اديس ابابا ليحقق السلام للسودان ؟
و ما الذي اسفرت عنه الجهود السابقة حتي يجعلونها تتواصل ؟
إن المراد بهذه التحركات هو إيقاف تحرك الجيش و ليستطيع بريليو ان يعيد الجماعات التي إتفق معها لتحقيق التحول المدني .
تحول مدني إلي اين و مع من ؟
الشعب السوداني اليوم مع الجيش و ليبقي الجيش في موقعه القيادي حتي يتحقق السلام و من بعد ذلك ليس هنالك من مكان و مشاركة في حكم و سلطة لمن خان و وقف داعما للتمرد .
امريكا ليست هي من يرسم مستقبل السودان و لا مكان لسياسي خائن في مستقبل السودان .
الحكم في السودان اليوم و غدا للجيش حتي يسحق التمرد و تستقر الأوضاع ثم من بعد لمن ساند الجيش .
الكلمة للشعب السوداني الذي خرج مساندا للقوات المسلحة .
راشد عبد الرحيم
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