في رحلة “التخسيس”.. لن تشتكي من الجوع مع هذه الأطعمة

عند البدء في رحلة فقدان الوزن، يركز الكثير من الناس أولًا على تقليل كميات الطعام التي يتناولونها، ولكن مع تقليل السعرات الحرارية، قد تزداد الشهية، إذ يحتاج الجسم إلى التغذية للحفاظ على صحته.

لذا، إذا كنت تريد أن تشعر بالشبع رغم تقليل الطعام، فإن اختيار الأطعمة الصحيحة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

وتعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف و الماء هي الأنسب لتقليل الشعور بالجوع وتحسين مستويات الطاقة. تناول هذه الأطعمة الصحية يسهم في ملء المعدة، ما يقلل من مساحة تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر والسعرات الحرارية الفارغة.

وبحسب موقع “كليفلاند” إليك بعض الأطعمة التي تساعد في الشعور بالشبع

البروتين الخالي من الدهون

يسهم البروتين في تنظيم الجوع وتقليل الشهية بشكل طبيعي عبر التحكم في هرمونين أساسيين، الجريلين (هرمون الجوع) واللبتين (هرمون الشبع).

يوصى بتناول مصادر بروتين صحية مثل الدجاج منزوع الجلد، والديك الرومي، والسلمون، والزبادي اليوناني الخالي من الدهون، والبيض.

الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الألياف في الشعور بالشبع لفترة أطول، لأنها تستغرق وقتًا في الهضم، ومن الخيارات الصحية الغنية بالألياف، الفاصوليا والعدس، وبذور الشيا، والحبوب الكاملة

التوت

يعتبر التوت خيارًا مثاليًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف، ما يجعله غنيًا بالفيتامينات والمعادن ويعزز الشبع كالفراولة، والتوت البري.

الكرفس

يعتبر الكرفس غذاءً قليل السعرات الحرارية وغنيًا بالماء والألياف، ويمكن تناوله بمفرده كوجبة خفيفة أو مع زبدة الجوز لزيادة محتوى البروتين.

الموز

يعد الموز مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات التي توفر طاقة مستدامة دون ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم، ما يجعله خيارًا مفضلًا للرياضيين.

الماء

يمكن أن يساعد شرب الماء في الشعور بالشبع، يُفضل استبدال المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالماء أو الشاي أو القهوة دون إضافات سكرية.

إرم