5 مواضيع حساسة يجب أن تناقشها مع شريك حياتك قبل الزواج

حذرت خبيرة الزواج لانديس بيجار، من أنه يجب على الأزواج مناقشة خمسة مواضيع حيوية قبل اتخاذ قرار الزواج، حيث يمكن أن تكون هذه المناقشات مفصلية في نجاح العلاقة أو فشلها.

وتعتبر بيجار، مؤسسة “AisleTalk” في نيويورك، من الداعمين الرئيسيين لضرورة الحديث عن هذه المواضيع قبل التفكير في الزواج، مشيرة إلى أن تأجيل هذه النقاشات إلى ما بعده قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية، حسب صحيفة ديلي ميل، البريطانية.

الحديث عن الأطفال

تنصح بيجار بضرورة مناقشة الرغبة في إنجاب الأطفال وعددهم، وكذلك التحدث عن الرؤية المستقبلية لتربية الأطفال.

وأشارت إلى أن هذه النقاشات يجب أن تتعمق في كيفية تربية الشريك في طفولته، وما هي العلاقة التي كانت تربطه بوالديه، وكيف يتصور دوره كوالد في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، توصي بيجار بقضاء وقت مع الأطفال كزوجين، سواء كانوا أطفالًا لأصدقاء أو أقارب، لاكتشاف كيفية التعامل مع الضغط الذي قد يرافق رعاية الأطفال وما هي احتياجات كل طرف في تلك الظروف.

مناقشة الأمور المالية

رغم أن الحديث عن المال قد يكون موضوعًا غير مريح لبعض الأزواج، إلا أن بيجار تؤكد أنه من الضروري جدًا مناقشته لتفادي المشكلات المستقبلية.

ترى بيجار أن المال يلعب دورًا كبيرًا في تحديد توقعات الشريكين بشأن الحياة الزوجية، كما أن الطريقة التي يتعامل بها الشخص مع المال قد تتأثر بتجارب طفولته.

وتشير إلى أهمية التحدث عن كيفية التعامل مع المال، سواء من ناحية الإنفاق أو الادخار، لما يحمله من تأثيرات عاطفية وسلوكية قد تؤثر على العلاقة.

دور الأسرة الممتدة

تنصح بيجار الأزواج بمناقشة مدى تواجد العائلة في حياتهم المستقبلية، ودور الأهل والأقارب في تربية الأبناء، إضافة إلى كيفية التعامل مع الوالدين المسنين.

وتؤكد أن هذه المواضيع قد لا تحتاج إلى حلول فورية، لكنها تتطلب فهمًا مشتركًا بين الزوجين لما قد يواجهانه في المستقبل.

الثقافة والدين

إذا كان أحد الشريكين يتبع ديانة معينة أو ينتمي لثقافة معينة تختلف عن الآخر، فإن مناقشة هذه الفروق قبل الزواج تعتبر أمرًا بالغ الأهمية. تشير بيجار إلى ضرورة التفاهم حول القيم التي يرغب الزوجان في نقلها إلى حياتهم المشتركة، خاصة إذا كان لديهما خطط لإنجاب أطفال.

هل تتعارض هذه القيم مع قيم الشريك؟ وما هو التأثير المحتمل على الأبناء إذا نشأوا في بيئة ثقافية أو دينية مختلطة؟ هذه الأسئلة يجب أن تُطرح ويُناقش تأثيرها المحتمل على الحياة الأسرية.

الحياة الجنسية

أخيرًا، تؤكد بيجار على أهمية التحدث عن الحياة الجنسية بين الزوجين، مشيرة إلى أن التفاهم في هذا المجال يعد أساسًا للعلاقة الناجحة.

وتنصح الأزواج بالتحلي بالانفتاح والصراحة عند الحديث عما يشعرهم بالراحة أو بعدم الراحة في العلاقة الحميمة.

كما تشدد على ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة للتعامل مع أي تغيرات قد تطرأ على هذا الجانب من العلاقة.

تؤكد بيجار أن هذه المواضيع الخمسة يجب أن تكون جزءًا من أي نقاش جدي قبل اتخاذ قرار للزواج.

فالحوار الصريح والمفتوح حول هذه الأمور يسهم في تأسيس علاقة زوجية متينة، ويجنب الزوجين الكثير من المشكلات التي قد تنشأ في المستقبل.

العين الاخبارية