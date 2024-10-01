انخفاض النفيس .. سعر الذهب اليوم في مصر

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر، بمستهل تعاملات الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث فقد المعدن النفيس 30 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم في مصر، عيار 24 عند كتابة هذا التقرير نحو 4091 جنيها للبيع و4046 جنيهاً للشراء، مقابل حوالي 4126 جنيهاً للبيع و4080 جنيهاً للشراء

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 حوالي 3030 جنيهاً للبيع ونحو 3015 جنيها للشراء، مقابل نحو 3060 جنيها للبيع ونحو 3045 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

في المقابل، حقق عيار 21، المفضل لدى المصريين نحو 3580 جنيهاً للبيع و3530 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 3610 جنيهات للبيع و3570 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر، فقد سجل نحو 29040 جنيهاً للبيع و28496 جنيهاً للشراء.

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سعر الذهب عالمياً

تحوم أسعار الذهب دون أعلى مستوى لها اليوم الثلاثاء بعد أن قلل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار كبير هذا العام.

يأتي ذلك بينما يترقب المستثمرون إصدار سلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع لاستيضاح الأمور أكثر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2641.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0521 بتوقيت غرينتش ليتراجع عن أعلى مستوى له عند 2685.42 دولار والذي سجله يوم الخميس.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2663.10 دولار.

توقعات الفائدة تعزز جاذبية الذهب

وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين، إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيسعى على الأرجح إلى خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المستقبل وأنه ليس “في عجلة من أمره” بعد أن عززت البيانات الجديدة الثقة في استمرار النمو الاقتصادي وإنفاق المستهلكين.

وتتضمن البيانات هذا الأسبوع تلك المتعلقة بالتوظيف والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مدى متانة سوق العمل الأمريكية.

ومن المتوقع أيضا أن يتحدث مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي وصدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وبحسب خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم .إي، يتوقع المستثمرون في السوق بنسبة 62% خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني ارتفاعاً من 47% يوم الجمعة.

ويزيد خفض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. وحقق المعدن الأصفر أفضل مكاسب فصلية له منذ عام 2020 أمس الاثنين، بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر/أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 31.36 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.9% إلى 984.95 بالمئة. واستقر البلاديوم عند ألف دولار.

العين الاخبارية