أغلى أنواع الأرز في العالم.. أسراره وفوائده التي ستدهشك!

الأرز الياباني “كويوشيهيكارا”

يعتبر الأرز الياباني “كويوشيهيكارا” واحدًا من أغلى أنواع الأرز في العالم. يتميز هذا النوع بنكهته الفريدة وقوامه المميز الذي يجعله المفضل لدى الكثير من عاشقي الأرز. يُزرع هذا النوع من الأرز في مناطق محددة من اليابان ويخضع لعمليات زراعة وجني دقيقة تساهم في رفع سعره.

عملية الزراعة والحصاد

تتطلب زراعة الأرز “كويوشيهيكارا” مهارات خاصة وعناية فائقة. يبدأ الموسم في الربيع عندما تكون التربة جاهزة لزراعة البذور. يمر الأرز بمراحل نمو تتطلب توجيهًا دقيقًا لضمان نموه بالشكل المثالي. يتم حصاده في الخريف حين تكون الحبوب ممتلئة وبراقة.

الأرز الهندي “بسمتي”

يشتهر الأرز البسمتي برائحته العطرية وطعمه اللذيذ، وهو أحد أغلى أنواع الأرز العالمي. يُزرع هذا النوع خصوصًا في الهند وباكستان ويتميز بحباته الطويلة والرفيعة التي تضفي جمالية وأناقة على الأطباق.

فوائد الأرز البسمتي

يعتبر الأرز البسمتي من الأطعمة الصحية والمفضلة للعديد من الأشخاص نظرًا لفوائده العديدة، منها:

غني بالفيتامينات والمعادن.

يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون.

مصدر جيد للألياف الغذائية.

يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

الأرز الإيطالي “كارنارولي”

هذا النوع من الأرز مشهور باستخدامه في الأطباق الإيطالية التقليدية مثل الريزوتو. يتميز الأرز “كارنارولي” بقدرته على امتصاص الكمية المناسبة من السوائل مع الحفاظ على بنيته القوية، ما يجعله الخيار المثالي للعديد من الشيفات حول العالم.

خصائص “كارنارولي”

يمتاز الأرز “كارنارولي” بالعديد من الخصائص التي تجعله يستحق مكانته العالية في قائمة الأرز الأغلى:

حباته المتينة والقوية.

قدرته العالية على امتصاص النكهات.

ملمسه الناعم الذي يضفي نكهة غنية على الأطباق.

بهذا نكون قد تناولنا بعضًا من أغلى أنواع الأرز في العالم والفوائد التي تجعلها مميزة. تذكر أن الاستثمار في نوعية جيدة من الأرز ليس فقط للذوق والمذاق، بل أيضًا للصحة والفوائد الغذائية.

الإمارات نيوز