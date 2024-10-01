شاهد بالفيديو.. رجال ونساء سودانيون يخرجون في مسيرات فرح بمصر احتفالاً بانتصارات الجيش الأخيرة وهم يهتفون: (جيش واحد شعب واحد..تحيا مصر والسودان)

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو وجد حظه من التداول والانتشار على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خرج سودانيون مقيمون بدولة مصر في مسيرات فرح بإحدى أحياء العاصمة القاهرة.

وهتف الرجال والنساء بصوت واحد (جيش واحد شعب واحد), وذلك بعد الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش السوداني بالخرطوم وعدد من المدن.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فلم ينسى السودانيين الذين شاركوا في الاحتفالات أن يشكروا مصر على استضافتها لهم وهتفوا مرددين: (تحيا مصر والسودان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين