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شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام (عاد الحبيب المنتظر) الفنانة ريماز ميرغني تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة من القاهرة مع صديقتها المطربة مكارم بشير

2024/10/01
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة المعروفة ريماز ميرغني, وجد اهتمام المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة ريماز ميرغني, في المقطع مع زميلتها وصديقتها الفنانة مكارم بشير.

الفيديو الذي قامت مكارم, بتصويره خلال جلسة جمعتها بصديقتها ريماز بالقاهرة, دندنت فيه الأخيرة برائعة الفنان صلاح مصطفى, (عاد الحبيب المنتظر) وسط اعجاب جمهور المطربتين على مواقع التواصل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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