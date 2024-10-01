شاهد بالفيديو.. الممثلة الحسناء وجدان عادل تحكي الجزء الثاني من قصتها مع “الدعامي” الذي تزوجها غصباً عنها وغدر بها برصاصة كادت أن تودي بحياتها

واصلت الممثلة السودانية الصاعدة وجدان عادل, سرد قصتها الأليمة التي عاشتها خلال الحرب التي نشبت بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد سردت الممثلة الحسناء الجزء الأول من قصتها وسط تعاطف جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الممثلة التي شاركت في مسلسل “زندا”, كشفت في الجزء الأول عن زواجها كرهاً من أحد أفراد الدعم السريع, بعد أن هددها هي ووالدتها.

وتعرضت وجدان وفقاً لسردها الذي رصده محرر موقع النيلين, للغدر من “الدعامي”, بعد زواجها منه بأشهر قليلة.

حيث قام بإطلاق الرصاص عليها في الشارع العام ليصيبها بطلقة اخترقت الكتف وخرجت من الصدر رقدت على أثرها في المستشفى لأشهر طويلة.

وكشفت الممثلة الحسناء في الجزء الثاني من حديثها عن بتر أحد أصابع يدها نتيجة الطلقة التي أطلقها عليها زوجها “الدعامي”.

وقالت وجدان بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها خرجت من العاصمة ووصلت مدينة عطبرة بخير.

وأكدت خلال حديثها أن قيادة الجيش بشندي أجرت معها تحريات بعد الاشتباه فيها, وذكرت أنها وجدت تعامل جميل وطيب من الجيش خلال التحري معها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين