شاهد بالصور.. حسناء الإعلام السوداني تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة مثيرة

عادت إحدى نجمات الإعلام السوداني البارزات لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بإطلالة وصفها المتابعون بالمثيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المذيعة الحسناء شهد المهندس, في صور متداولة وهي ترتدي أزياء مثيرة.

الجدير بالذكر أن نجمة قناة النيل الأزرق وسودانية 24 السابقة قد ظهرت خلال الفترة الماضية بنيولوك جديد وقامت بإجراء تغيير كامل في إستايل شكلها وأزيائها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين