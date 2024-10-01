رأي ومقالات
🔴 غضب الصحراء يكبد عصابات حميدتي خسائر فادحة في العتاد والجنود
• الغضب القادم من الصحراء يخوض معارك ضارية مع مليشيا التمرد في محوري الصياح والفاشر ..
• غضب الصحراء يكبد عصابات حميدتي خسائر فادحة في العتاد والجنود ..
• مليشيات التمرد تدفع بثلاث موجات فزع تم صدها وإشتباكات ضارية تدور حالياً خارج منطقة الصياح ..
• نهاية معارك اليوم تحدد بشكل قاطع خط سير الحرب دارفور عامة .. وشمال دارفور خاصة ..
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة