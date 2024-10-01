• الغضب القادم من الصحراء يخوض معارك ضارية مع مليشيا التمرد في محوري الصياح والفاشر ..

• غضب الصحراء يكبد عصابات حميدتي خسائر فادحة في العتاد والجنود ..

• مليشيات التمرد تدفع بثلاث موجات فزع تم صدها وإشتباكات ضارية تدور حالياً خارج منطقة الصياح ..

• نهاية معارك اليوم تحدد بشكل قاطع خط سير الحرب دارفور عامة .. وشمال دارفور خاصة ..

عبد الماجد عبد الحميد

