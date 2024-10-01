المليشيا فى دارفور..

تطورات ميدانية مهمة فى دارفور خلال الأيام الماضية ، يمكن الإشارة اليه ببوست حاكم الاقليم السيد مني اركو مناوي ، حين كتب (الاعصار الشمالية الشرقية تؤتي) ثمارها..

قبل ثلاثة أيام قامت القوات المشتركة بتأمين مدينة كلبس (48 كم من الجنينة) وحدثت أمس مواجهات عنيفة مع مليشيا الدعم السريع في منطقة جبل اوم ، وتم تشتيت الهجوم ، واليوم صدت ذات القوة هجوم على قرية مدو (ما بين مليط والمالحة) ، كل هذا الحراك يمثل نقلة مهمة فى عمق حركة المليشيا ، دون ان نتجاوز مساهمة ودور متحرك الصحراء ومعارك وادى ام بار مما اجبر المليشيا على نقل ثقلها العسكرى من معسكر الزرق إلى جبل مرة..

ومع استبسال الفاشر وصمودها أمام القصف والتدوين والهجوم ، وكان اخرها هجمات أمس بالمحورين الغربي والجنوبي ، وحتى التدوين اليوم ، فإن وضع المليشيا فى حرج بالغ..

وفى نيالا نفسها تزايدت حالات الفوضى والنهب من مجموعات (المواتر) ، وقتل امس احد التجار ونهبت ممتلكات ولم تعد المدينة صالحة للحياة..

والايام القادمة تحمل مفآجات اخرى بإذن الله..

حفظ الله البلاد والعباد



ابراهيم الصديق على

1 اكتوبر 2024م