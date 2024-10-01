مجرد سؤال في قضية العلف وكلام الببكيك:

في فترة 2019 – 2022 . كان جوهر خطاب الجماعة المدنية الحاكمة أننا سنعبر وسننتصر وان الشراكة الثلاثية مع الجنجويد والجيش متناغمة ومثالية وان الإنجازات غير مسبوقة. ولكن كان هناك خطاب آخر يقول بان السياسات التي تم تطبيقها تتمتع بدرجة غير عادية من الجهل والتهافت وان ما يحدث مهزلة مريعة لن تنتهي علي خير.

السؤال الذي يفرض نفسه ألان يتعلق بالجماعة التي تبنت اليوم شعار “أسمع كلام الببكيك وما تسمع كلام البيضحكك”. السؤال هو أين كان هذا الشعار في فترة 2019 – 2022 ؟ ولماذا كان “كلام الببكيك” حينها كوزنة وخيانة وكان “كلام البيضحكك” وطنية ونضوج وتفاؤل أيجابي ولم يكن مجرد علف رموا به لشعب يتهمونه الآن بانه قطيع من البهائم؟

معتصم اقرع