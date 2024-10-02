وحدة خطاب (تقدم) و (مليشيا الدعم السريع) : اكذوبة إعدامات خارج القانون فى الحلفايا..

اصبح خطاب تقدم الاعلامي متطابقا مع خطابات وبيانات مليشيا الدعم السريع ، وقد تلاحظ اقتراب المواقف منذ توقيع الاعلان السياسي فى يناير 2024م باديس ابابا ، وبدرت بعض الاحاديث التى وصفت بانها آراء شخصية ، وتقاربت بشكل أكثر خلال محادثات جنيف والحديث عن المجاعة فى السودان..

الآن تتجه الالة الاعلامية والمنابر إلى تأسيس خطابها على قضية الارهاب والجهاديين ، وهو ما ركز عليه د.حمدوك فى حواره مع الفاينانشيال تايمز ، ثم هذه البيانات المتطابقة عن تصفية مدنيين كنا اشيع من قبل مليشيا الدعم السريع وتقدم..

هذه البيانات غير ذات قيمة لدى المواطن السوداني ، فهو عايش الأحداث وتفاصيلها ، ولكنها مؤثرة لدى الراي العام العالمي وهناك منظمات متخصصة فى هذا النوع من التسويق الاعلامي.. وهو ما ينبغي الوقوف عنده والرد عليه بحسم ووضوح..

القوى الخبيثة تسعى إلى انتزاع موقف أو إدانة دولية ضد السودان لتبرير مواقفها وتدخلاتها وهو ما ينبغي الإنتباه له..

حفظ الله البلاد والعباد



ابراهيم الصديق على

1 اكتوبر 2024م