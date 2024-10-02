رأي ومقالات
القوات المشتركة تقلب الطاولة على الدعامة في دارفور
جانب من معارك القوات المشتركة فى غرب دارفور حيث دارت معارك عنيفة وتلقت المليشيا ضربات موجعة فى كلبس وجبل مون واوم ومدو وطليحة والمالحة وتراجعت قوات الاوغاد إلى مدينة الكومة ، وغنمت القوات المشتركة عشرات العربات والعتاد وخسرت المليشيا المئات من مرتزقتها والمستنفرين..
وقد احدثت فاعلية القوات المشتركة حالة من الارباك فى المليشيا وداعميها وحاضنتها السياسية تقدم ، و ما حدث هو ليس اعادة للتموضع وانما فرض معادلة عسكرية جديدة وستكون دارفور محرقة ومن عدة محاور..
حيا الله الرجال وسدد الرمى وثبت الأقدام
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