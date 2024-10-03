الممنوعون من تناول القهوة .. خطيرة على صحتهم

يعتبر الملايين حول العالم القهوة مشروبًا يوميًا لا غنى عنه، ولها العديد من الفوائد الصحية بحسب العديد من الدراسات. ومع ذلك، هناك بعض الفئات التي يجب عليها تجنب الإكثار من تناولها.

بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، نستعرض لكم هذه الفئات بناءً على ما ورد في موقع “Healthline”:

1. الحوامل: ينصح الأطباء السيدات الحوامل بتجنب شرب القهوة أو تقليل استهلاكها إلى الحد الأدنى، حيث يمكن أن تؤدي إلى خطر الإجهاض أو انخفاض وزن الجنين.

2. مرضى القلب: لأن الكافيين الموجود في القهوة قد يرفع معدلات ضربات القلب وضغط الدم، مما يشكل خطورة على مرضى القلب.

3. مرضى فرط نشاط المثانة: تناول القهوة يزيد من تفاقم الأعراض لدى مرضى فرط نشاط المثانة ويؤدي إلى كثرة التبول.

4. مرضى القولون العصبي: أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي يجب عليهم تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها قد تزيد من حدة الأعراض.

صدى البلد