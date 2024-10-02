شاهد بالصور.. ختمة للقران الكريم بكوستي لنصرة القوات المسلحة

شهد الشيخ ابراهيم ابوبكر جرمة أمين جمعية القرآن الكريم بمحلية كوستي بخلوة الشيخ ابراهيم محمد موسى بحي الصحافة بكوستي الثلاثاء ختمة القران الكريم لدعم ونصرة القوات المسلحة بالمحلية ضمن برامج جمعية القران الكريم دعما واسنادا للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة. وشارك في الختمة مجموعة كبيرة من طلاب وشيوخ الخلاوي بالمحلية الذين رفعوا الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالي بان يحفظ السودان واهله وان ينصر القوات المسلحة والمرابطين في الثغور نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يعيد للشعب السوداني عزته وكرامته وامنه أمانه وان يهلك القتلة الطغاة من المليشيا المتمردة وان يصرفهم عن أرض السودان.