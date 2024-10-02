منوعات
بعض الدعامة وهم في الرمق الأخير عند تلقينهم الشهادة كان الرد.. سب الدين وفيهم البقول جاهزية
حدثني أحد الإخوة الفضلاء
قالي أدركت بعض الدعامة وهم الرمق الأخير
فقلت ألقنهم الشهادة
قالي والله فيهم البسب لي دين
ومنهم من يسبه بأقبح العبارات
وفيهم البقول جاهزيه
وقالي بكررو الكلام ده
لحدي ما تفارق أرواحهم أجسادهم
نعوذ بالله من سوء الخاتمة
مصطفى ميرغني
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