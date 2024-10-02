(الحربوية) مريم سكتت حزناً على عيال (الحبيب) حميدتي

(جرو) الامارات سلك يتباكى خوفاً من تقسيم السودان ، (رشوة) عوض أعمت (أوداجها) عيونها عن فرحة الشعب بإنتصارات جيشه ،وسكتت (الحربوية) مريم حزناً على عيال (الحبيب) حميدتي ، والسودان ما شهد تماسكاً ووحدة في تاريخه القريب كما الآن..

الوطنية والمحنة والوجع والألم والفجيعة جعلت النوباوي يقاتل إلى جانب الدنقلاوي والزغاوي يحمي ظهر الجعلي والمشتركة كتفها في كتف البراؤون ، والفاشر قلبنا النابض ، والخرطوم سواد العين..

هذه المحنة مزجت الجيش والشعب في شريان الوطن الكبير..

هذه المحنه كشفت عوراتهم وقصر قامتهم وهم مجرد أقزام يتطلعون لحكم شعب عملاق..

#ام_وضاح