رأي ومقالات

(الحربوية) مريم سكتت حزناً على عيال (الحبيب) حميدتي

2024/10/02
ام وضاح

(جرو) الامارات سلك يتباكى خوفاً من تقسيم السودان ، (رشوة) عوض أعمت (أوداجها) عيونها عن فرحة الشعب بإنتصارات جيشه ،وسكتت (الحربوية) مريم حزناً على عيال (الحبيب) حميدتي ، والسودان ما شهد تماسكاً ووحدة في تاريخه القريب كما الآن..

الوطنية والمحنة والوجع والألم والفجيعة جعلت النوباوي يقاتل إلى جانب الدنقلاوي والزغاوي يحمي ظهر الجعلي والمشتركة كتفها في كتف البراؤون ، والفاشر قلبنا النابض ، والخرطوم سواد العين..

هذه المحنة مزجت الجيش والشعب في شريان الوطن الكبير..
هذه المحنه كشفت عوراتهم وقصر قامتهم وهم مجرد أقزام يتطلعون لحكم شعب عملاق..

#ام_وضاح

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