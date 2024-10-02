حرب السودان أكبر مؤامرة تعرضت لها دولة في التاريخ الحديث

سيكتب التاريخ أن الجيش السوداني فقط بثلاثين الف جندي قاتل أكثر من مئات الآلاف من المرتزقة والاجانب، من عدة دول، وآلاف العملاء والخونة من الداخل والخارج وميزانية دول صرفت لأكبر مؤامرة تعرضت لها دولة في التاريخ الحديث، وانتصر بتوفيق الله وصمود وصبر الشعب معه رغم المعاناة!!.

د. عنتر حسن

