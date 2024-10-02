حسن إسماعيل: تقزم… تتدحرج

> قبل شهور كانت تقزم تغمض أعينها وتقول في تبتل زائف أنها تدعو الجيش للمفاوضات لأنه عاجز عن مقارعة التمرد وأنه لايملك قوة مشاة تكفي لمهمة هزيمة الأوباش ومن ثم هو عاجز عن حماية المدنيين!!!

> قبل أيام كانت جحافل المشاة تشق صمت الليل وتقطع الكباري في اتجاه الخرطوم… والخرطوم نائمة تستيقظ على تكبيرهم وتهليهم و….. تزغرد…. وتبتهج…

> رفعت تقزم وجهها وهي مذهولة ثم تماسكت ونطقت وادعت أن هذا الأمر مجرد إشاعة فلول…..!!!

> وبعد أن أصبحت أخبار الانتصارات واقعا تتغنى بها الفضاءات وتنقلها الفضائيات خرجت لنا تقزم ببيان مسموم تتحدث فيه عن جرائم حرب يرتكبها جيشنا في بحري… تقول ذلك وهي لن تغني عن المتمردين شيئا….

> الذين كتبوا بيان تقزم البئيس هم الذين ارتكبوا جرما جسيما وعظيما ولكن في حق أنفسهم…. كنا نظنهم مجرد خونة سياسيين فأثبتوا أنهم( دستة) من الأحذية الرخيصة في أقدام عربان الشتات…..

> تفي

حسن إسماعيل