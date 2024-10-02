عبد المنعم الربيع احد أسوأ أبواق مليشيا الدعم السريع
*عيني ما تبكي*
عبد المنعم الربيع احد أسوأ أبواق الدعم السريع .
عنصري شديد البغض والكراهية للشمال وأهل وقبائل الشمال .
من اكثر المتمردين تحريضا علي القتل و سفك الدماء .
اليوم ذهبت عنه السكرة بعد أن رأي قواتهم تتساقط هلكي علي تخوم الفاشر و في امدرمان و الخرطوم و بحري .
غابت عنه اليوم لغة الوعيد و التهديد و تساقطت دموعه و هو يبكي كالنساء معارك لم يحسنوا خوضها كالرجال .
اليوم صرخ و هو يبكي قائلا ( إذا الشباب في الميدان قالوا خلاص لحد هنا فإننا نحييهم )
غدا إما أن تهربوا او ستطهر حوافر جندنا بلادنا من قاذوراتهم و نتنهم .
و غدا نعود كما نود عقد نضيد من فاشر السلطان و الجنينة دار اندوكا و نيالا البحير و القميرة بابنوسة و مدني السني
و سنار و العبدلاب و كسلا الوريفة و مقرن النيلين و بحري سر الهوي الختمية و خوجلي ابو الجاز و توتي ارباب العقائد و المسجد العتيق و العيلفون و تقابة القرآن بام ضوا بان و دنقلا غلام الله ود زايد و خلاوي همشكوريب
سودان بلا جنجويد .
راشد عبد الرحيم
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