لو سألت الملايين من السودانيين لماذا ومنذ اللحظة الاولى للحرب وقفتم مع الجيش؟ ولم تكونوا أصلا ذوي صلة مباشرة به. عن نفسي أقول لكم والله يشهد أنه ومنذ قبل الحرب حتى اليوم لا أملك أي صلة بالجيش. لكن إجابة الملايين مثلي هي أنه جيش الوطن وجيش البلاد وهو ليس غريبا عليهم، فقد عاشوا مع منتسبيه وعرفوهم وكان من الممكن أن يكونوا محلهم. ولكن أن نستيقظ صباحا ونجد مليشيا حقيرة خلفها قوى إقليمية تافهة مثل الإمارات والصهاينة ومعهم سياسيون خونة، كلهم اجتمعوا ضد جيشنا وضد بلادنا فحينها ستجدون شعب السودان كله متوحدا ضد هذا العدو. الجيش جيش بلادنا ولحمه ودمه منا ودونه أرواحنا، ومعركتكم الخبيثة ضدنا نسميها معركة الكرامة الوطنية ونتيجتها الحتمية أن ننتصر لكرامتنا ولوطننا.

والله أكبر والعزة للسودان.

هشام عثمان الشواني