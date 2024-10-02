حميدتي كان بتكلّم عن إنّه البرهان متدسّي في بدرون.. ما هو الوضع الأن؟

في بدايات الحرب، حميدتي كان بتكلّم عن إنّه البرهان متدسّي في بدرون، بينما هو موجود “في بحري، موجود في ام درمان، موجود في الخرطوم”. أو كما قال، من غير أيّ تصوير حي أو إفصاح عن مكان وجوده؛

ولحدّي حسّة ما قادر يصرّح بمكان وجوده في الكوكب دا الكلّنا عارفينّه؛

البرهان طلع من القيادة عنوة واقتدارا، وسط ذهول القحّاتة؛

وكان دايماً موجود في كلّ جبهات المواجهة، بلياقة يحسده عليها الشباب؛

وتعرّض لأكثر من محاولة اغتيال على رؤوس الأشهاد؛

ووصل لحدّي نيويورك، خاطب اجتماع الأمم، وحميدتي يرسّل ليهم في الڤيديوهات 😄؛

ورجع من هناك مباشرة لقاعدة وادي سيدنا؛

وأمسى اليوم في بحري اللي ما زال القتال فيها داير؛

رايكم شنو يااا جداد قحت الكرّهنا القروبات 😏؟

عبد الوهاب ٦٠: #حميدتي_انتهى صفر كبير!

Abdalla Gafar

