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شاهد.. الفنانة آسيا بنة تخطف الأضواء وتتصدر الترند على مواقع التواصل السودانية بصور زواجها

2024/10/02
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خطفت الفنانة السودانية المعروفة آسيا بنة الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بصور من عقد قرانها.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ جمهور مواقع التواصل بخبر عقد قران الفنانة بإحدى دول الخليج.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تصدرت صور عقد قران الفنانة آسيا بنة, “الترند” بعد تحقيقها أعلى نسبة تداول ومشاركة عبر السوشيال ميديا.

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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