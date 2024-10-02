شاهد بالصور والفيديو.. “بلوجر” سودانية فائقة الجمال تشعل مواقع التواصل باحتفالها بعيد ميلادها ال “19”

أشعلت “بلوجر”, سودانية معروفة مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك في أعقاب ظهورها في مقطع فيديو متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن البلوجر, أو المدونة الحسناء تبيان بشير, ظهرت في مقطع فيديو وهي تحتفل بعيد ميلادها.

وأكملت المدونة على مواقع التواصل الاجتماعي عامها ال”19″ واحتفلت بذلك على أنغام الموسيقى ووضعها الرقم “19” في أرجاء المنزل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين