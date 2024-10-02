شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يشعل مواقع التواصل بلقطات رومانسية مع عروسته ويثير حسرة الجنس اللطيف (حرام عليك كرمشت مشاعرنا وأنا لو ما شقية البخليني أشوف الحاجات دي شنو)

أشعل عريس سوداني مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر العريس في المقطع المتداول وهو داخل على عروسه بعد اكتمال مراسم عقد قرانهما.

حيث قام العريس بإحتواء عروسته بـ”الشال” الذي كان يرتديه في لقطات رومانسية أثارت حسرة الجنس اللطيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب متابعة محرر موقع النيلين لتعليفات الجنس اللطيف, فقد كتبت إحداهن: (حرام عليك كرمشت مشاعرنا) لترد عليها أخرى: (أنا لو ما شقية البخليني أشوف الحاجات دي شنو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين