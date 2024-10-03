تبددت احلام “آل دقلو” وحلفاؤهم جراء هذا التداعي المدهش لملشياتهم في ميدان القتال، أمام صبية صغار ، طردهم الجنجويد من بيوتهم ،فانخرطوا بمعسكرات التدريب لمدة عام ونصف وعادوا برفقة الجيش الوطني لطرد الغزاة .

من يقاتلون اليوم في الخرطوم تحت قيادة القوات المسلحة هم ابناء الشعب السوداني ، اولئك الذين سخر منهم الجنجويد عندما هاجموا بيوتهم واجبروهم على النزوح ، تدربوا وجهزوا العدة والعتاد وعادوا لتحرير بيوتهم والثأر لكرامة السودان ..

سيواجه “آل دقلو” ومن خلفهم الامارات وعملاؤها المحليين بهزائم مريرة خلال الأيام القادمة، أبطالها شباب السودان من المقاومة الشعبية تحت قيادة قوات الشعب المسلحة ..

رشان اوشي