القبض على شخص لغسل 10 ملايين جنيه من أموال مديونية مستحقة لشركة مملوكة للدولة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بجمهورية مصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم في محافظة الجيزة، لامتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لصالح إحدى الشركات الحكومية.

أظهرت التحقيقات أن الشخص المذكور قد حقق ثروة مالية بطرق غير قانونية، وحاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها، عبر استئجار محلات تجارية، تأسيس شركات، وشراء سيارات، لإظهارها كأنها ناتجة عن أعمال مشروعة.

وقد قدرت قيمة الكسب غير المشروع الذي حققه بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الأهرام