رأي ومقالات

مرحبا باليسار علي لسان الجبهة الديمقراطية-جامعة الخرطوم

2024/10/03
جامعة الخرطوم

مرحبا باليسار علي لسان الجبهة الديمقراطية-جامعة الخرطوم:
التشخيص الموضوعي أهم عامل لإتخاذ الموقف الصحيح أو الخطأ فيما يختص بالحرب السودانية. يوم أمس أصدرت الجبهة الديمقراطية-جامعة الخرطوم بيانا طويلة عن الحرب شخصتها فيه بالقول إن التوصيف الدقيق لهذة الحرب هي احتلال أو “استعمار كلاسيكي” يسعى للسيطرة على مقدرات و ثروات الشعب السوداني وتحطيم جيشه واستبداله بمليشيا أُسرية تضمن نهب موارد السودان وثرواته لمئات السنين . تنفذ مليشيا الدعم السريع الإرهابية هذا المشروع الرامي لتكوين إمارة أُسرية ورهن موارد السودان واحتلال البلاد بالمفهوم الحديث، وتهجير ملايين السودانيين قسرياً من مناطقهم.

بهذا تعلن الجبهة الديمقراطية-جامعة الخرطوم عن رفضها لسردية رائجة في أوساط يسارية تقول انها حرب عبثية وصراع علي السلطة بين طرفين يتساويان في السوء وان الخير، كل الخير أن تسفر الحرب عن درون/تعادل بين الجيش والجنجا .
إحترام.

معتصم اقرع

معتصم اقرع
معتصم اقرع

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