بعد أن فشل الحلف الجنجويدى في إحراز نصر حاسم، صار حلمه تدخل عسكري دولي لترتيب الوضع السوداني في صيغة تتيح للجنجويد الحفاظ علي قواتهم ومالهم ويهبهم شراكة في الحكم.

يتم تسويق التدخل الدولي تارة باسم المجاعة وتارة بدعوي منع وصول منظمات إسلامية إرهابية لم تصل بعد ولم تعلن عن نية وصول. ولكن تفاقم الأحداث في الشرق الأوسط يقلل كثيرا من إحتمال تدخل عسكري دولي/أممي في المدي القريب. يبدو أن العناية الألهية لا تحب الحلف الجنجويدى.

معتصم اقرع